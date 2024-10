Bundesliga Bayern-Fußballerinnen gewinnen auch gegen Köln

Am 12. Oktober (17.45 Uhr) treten die Bayern-Fußballerinnen dann zum Spitzenspiel beim Pokalsieger VfL Wolfsburg an. Zuvor steht für beide Teams noch der erste Spieltag in der Champions League auf dem Programm. Die Wolfsburgerinnen spielen am Dienstag bei der AS Rom, die Münchnerinnen empfangen Arsenal.