Winter-Vorbereitung : Bayern-Fußballerinnen beziehen Trainingslager in Katar

Bayern-Fußballerinnen beziehen Trainingslager in Katar

Die Fußballerinnen des FC Bayern beziehen in der Winterpause erneut ein Trainingslager in Katar. Foto: Peter Kneffel/dpa

München Die Fußballerinnen des FC Bayern beziehen in der Winterpause erneut ein Trainingslager in Katar. Seit 2018 reisen die Münchnerinnen zur Winter-Vorbereitung nach Doha, im Jahr 2021 war das Trainingslager im Ausrichterort der WM 2022 coronabedingt ausgefallen.

Nach dpa-Informationen bauen die Fußball-Frauen des deutschen Rekordmeisters nun wieder auf Trainingseinheiten im Wüstenstaat. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Die Münchner hatten wiederholt betont, dass damit ein Zeichen für Gleichstellung gesetzt werden solle. Gemeinsam mit dem Qatar Women's Sport Committee hatte der FC Bayern in der Vergangenheit auch ein Programm zur Förderung des Frauenfußballs organisiert. Die Bayern-Spielerinnen trainieren in Katar auf derselben Anlage wie sonst auch die Männer, für die in diesem Winter keine Zeit für den Trip nach Doha bleibt.