Fußball Bayern-Frauen übernehmen Spitze: Sieg gegen Hoffenheim

Nach dem Bayern-Sieg läuft in der Bundesliga weiter alles auf einen neuerlichen Titelzweikampf hinaus. Die Münchnerinnen hatten am letzten Spieltag vor der Winterpause nach einem 1:1 beim Vorletzten Nürnberg die Tabellenführung an Wolfsburg verloren. Zum Duell zwischen den beiden Spitzenteams kommt es am 17. Spieltag (22. bis 25. März) in Wolfsburg.