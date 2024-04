Fußball Arsenal-Fußballerin Maanum kollabiert im Ligapokal-Finale

Die englische Nationalspielerin Alessia Russo, die für Manuum in die Partie kam, sagte der BBC „Es ist niederschmetternd zu sehen, wie eine deiner Teamkolleginnen zusammenbricht. Wir wünschen uns und beten alle, dass sie ok ist.“ Den Siegtreffer für Arsenal erzielte in der Verlängerung die Schwedin Stina Blackstenius (116. Minute). „Ich denke, es stand in den Sternen, dass ihre beste Freundin für sie das Siegtor geschossen hat“, sagte Russo.