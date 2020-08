158-malige Nationalspielerin : Anja Mittag beendet mit Pokalsieg ihre Karriere

Taucha Die letzten 20 Minuten ihrer langen Karriere waren für Anja Mittag ein Genuss. Mit dem 6:0-Erfolg der Frauen ihres Clubs RB Leipzig im Finale des sächsischen Fußball-Pokals gegen Phönix Leipzig verabschiedete sich die 158-malige Nationalspielerin am Sonntag vom aktiven Sport.

Anschließend wurde die 35-Jährige in der 73. Minute eingewechselt. Ihren persönlichen Schlusspunkt setzte sie mit dem Treffer zum 5:0 in der ersten Minute der Nachspielzeit. Danach durfte sie mit ihren Teamkolleginnen den Pokal entgegennehmen. Bei RB hatte sie in der abgebrochenen Spielzeit erheblichen Anteil daran, dass das Team ungeschlagener Regionalliga-Meister wurde und in der neuen Saison nun in der 2. Bundesliga spielen kann.