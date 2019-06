Altersrekord : „Ameise“ Formiga schreibt bei Fußball-WM Geschichte

Le Havre Die Brasilianerin Formiga ist die älteste Spielerin in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften.

Beim 3:0 (1:0)-Sieg im Auftaktmatch der Brasilianerinnen gegen Jamaika in Grenoble stand die 41 Jahre und 98 Tage alte Formiga (zu deutsch: Ameise) in der Anfangsformation. Die bisherige Bestmarke hielt die zweimalige Weltmeisterin Christie Rampone aus den USA mit 40 Jahren und elf Tagen seit dem WM-Finale vor vier Jahren.

Älteste WM-Torschützin ist Formiga bereits seit dem 9. Juni 2015. Bei der WM in Kanada traf sie im Alter von 37 Jahren und 98 Tagen gegen Südkorea zum 1:0 in der 33. Minute. Gegen Jamaika ging sie leer aus, überragende Akteurin war Cristiane mit ihren drei Treffern in der 15., 50. und 64. Minute.