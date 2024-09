Frauenfußball Almuth Schult wechselt wegen ihrer Familie zu Kansas

Die ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist ihrer Familie zuliebe vom Hamburger SV nach Amerika zu den Kansas City Currents gewechselt. Im Interview der „Bild am Sonntag“ erzählt Schult, Fußball sei in den USA am einfachsten mit der Familie zu Vereinen. Die National Women's Soccer League (NWSL) sei diesbezüglich führend auf der Welt.