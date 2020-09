Nationaltorhüterin : Almuth Schult: Menschen kennen unsere Gesichter nicht

Macht sich Gedanken über das vergleichsweise geringe Interesse der Fans am Frauenfußball: Nationaltorhüterin Almuth Schult. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Das vergleichsweise geringe Interesse der Fans am Frauenfußball hat nach Ansicht von Nationaltorhüterin Almuth Schult mit dessen erst 50-jähriger Geschichte in Deutschland zu tun.

Um das zu ändern, brauche es auch mehr Präsenz in den Medien über die Weltmeisterschaft hinaus. „Wir müssen deshalb weiter daran arbeiten, unsere Namen und Gesichter stärker zu positionieren, wir brauchen ein Gesamtkonzept, aus dem etwas Nachhaltiges entsteht“, sagte die derzeit nach der Geburt ihrer Zwillinge noch im Aufbautraining befindliche Torhüterin, die im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 19. September (14.00 Uhr/ZDF) in Essen fehlt.