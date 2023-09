Fußball Alexandra Popp lässt Zukunft im Nationalteam offen

Die Vize-Europameisterinnen treffen sieben Wochen nach dem Vorrunden-Aus in Australien an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg auf Gastgeber Dänemark. Das zweite Nations-League-Gruppenspiel findet am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum gegen Island statt. In dem neu geschaffenen Wettbewerb geht es um die Olympia-Qualifikation für Paris.