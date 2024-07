Olympia-Fußballerinnen Acht Jahre nach Rio: Spezielle Spiele für Alexandra Popp

In Frankreich rechnen die deutschen Fußballerinnen mit vor allem physisch starken Gegnern schon in der Vorrunde, zu deren Abschluss es gegen Sambia geht. Das Team müsse schon in der Gruppenphase voll dagegen halten, sagte Popp: „Das können wir auch. Davon bin ich überzeugt. Aber es muss halt von Anfang an passieren und die 90 Minuten hindurch, sonst kann uns jede Mannschaft wehtun.“