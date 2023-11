Frauenfußball Achillessehnenriss statt Titel: Rapinoe leidet zum Abschied

Im Sommer bei der WM vergab sie im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Schweden, die USA schieden aus und statt mit dem dritten WM-Gold in Serie die Heimreise anzutreten, endete ihre internationale Laufbahn frühzeitig und mit einer Enttäuschung. Nun blieb der aus dem Norden Kaliforniens stammenden Gleichberechtigungsikone auch ein passender Abschied in ihrer Heimat verwehrt. „Du bekommst nicht immer ein perfektes Ende. Ich hatte so viele perfekte Enden in meiner Karriere, das beste 2019“, sagte sie und verwies auf den WM-Sieg in Frankreich, als sie sich parallel mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump angelegt hatte und weltweit zu einer Führungsfigur für Gleichberechtigung wurde.