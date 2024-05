Nationalteam 4:1-Sieg nach Blitzrückstand: DFB-Frauen klar auf EM-Kurs

Hrubesch reagierte in der Pause und nahm drei Wechsel vor. So brachte er die etatmäßige Abwehrchefin Marina Hegering für Bibiane Schulze Solano. Die Leverkusenerin Elisa Senßen und Laura Freigang ersetzten im Angriff Sjoeke Nüsken und Alexandra Popp. Der Druck der Deutschen wuchs weiter, die Ungenauigkeiten blieben. Dennoch erarbeiteten sie sich zahlreiche Chancen, es fehlte aber die letzte Konsequenz. In der 63. Minute hatten sie Glück, als die starke Pajot den Ball an die Latte des deutschen Tores setzte. In der 74. Minute der nächste Schreck: Marina Hegering musste nach nur 29 Minuten Spielzeit wegen Wadenproblemen den Platz wieder verlassen. Schüller und Gwinn sorgten dann noch für das glückliche Ende.