WM-Qualifikation : Frankreich und Belgien für WM qualifiziert - Oranje patzt

Berlin Auch Titelverteidiger Frankreich und Belgien haben sich nach Dänemark und Deutschland für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert, die Niederlande haben den ersten Matchball dagegen überraschend vergeben.

Die Equipe Tricolore überrollte in Paris Kasachstan mit 8:0 (3:0) und ist am achten und letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins in der Gruppe D zu verdrängen. Finnland (11 Punkte) hat nach dem 3:1 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag (20.45 Uhr) im Fernduell mit der Ukraine (9) um Platz zwei zwar zwei Zähler mehr, empfängt aber Gruppensieger Frankreich.