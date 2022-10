Menschenrechtslage in Katar : Frankreich: Städte mit Public-Viewing-Boykott gegen WM

Menschenrechtslage in Katar

Fans verfolgen 2018 das WM-Spiel Frankreich gegen Kroatien am Eiffelturm. Foto: Bob Edme/AP/dpa

Lille Wegen der Menschenrechtslage in Katar haben sich mehrere französische Großstädte gegen ein Public Viewing während der Fußball-WM entschieden.

Einstimmig habe der Stadtrat von Lille eine Erklärung verabschiedet, in der er die Austragung der WM vom 20. November bis 18. Dezember in Katar missbilligt, da sie in Bezug auf Menschenrechte, Umwelt und Sport unsinnig sei, teilte die Bürgermeisterin der nordfranzösischen Stadt, Martine Aubry mit. „Wir werden kein einziges Spiel auf Großbildschirmen übertragen.“