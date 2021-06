Deutsche EM-Gegner : Frankreich siegt ohne Glanz - Ungarn nur 0:0

Paris/Budapest Zwei der drei deutschen Gruppengegner bei der EM absolvierten am Dienstag ihre Generalprobe. Beide spielten zu null. Besonders Angst einflößend waren ihre Auftritte aber nicht.

Die Franzosen treffen am kommenden Dienstag in München auf Deutschland. Die Ungarn starten am selben Tag gegen Europameister Portugal und sind zum Gruppen-Abschluss am 23. Juni Gegner der deutschen Mannschaft.