Vorstandsposten : Fortuna-Coup: Mit Allofs zurück in Erfolgsspur - Erster Sieg

Fortuna-Coup: Mit Allofs zurück in Erfolgsspur - Erster Sieg

Düsseldorf Identifikationsfigur Klaus Allofs soll Fortuna Düsseldorf mit Rat und Tat wieder nach oben führen. Der erste Saisonsieg in der 2. Liga ist auch unter Dach und Fach. Nun hoffen in Düsseldorf alle auf bessere Fußballzeiten.

Die Berufung des früheren Düsseldorf-Profis in den Vorstand des Fußball-Zweitligisten löste am Samstag viel Freude aus - und schürte Erwartungen. „Die Bestellung von Klaus Allofs ist ein wichtiger Schritt für die Fortuna“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann, der den 63-Jährigen bestens aus der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg kennt. Dort haben beide von 2012 bis 2016 als Geschäftsführer gearbeitet.

Allofs soll im auf vier Personen erweiterten Vorstand helfen, die Fortuna wieder nach oben zu führen. „Die Rückkehr zu meinem Heimatverein ist etwas Besonderes für mich. Ich verspüre eine große Lust auf die Aufgabe, darauf, den Weg mitzugestalten, und will meinen Teil dazu beitragen, ambitionierte, aber auch realistische Ziele zu erreichen“, sagte der der Europameister von 1980, der in den 1970er- und 1980er-Jahren als Spieler an der erfolgreichen Zeit des Clubs beteiligt war und 1998 auch ein Jahr lang als Chefcoach agierte.