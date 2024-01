2. Liga Fingerzeig zum Himmel: Herthas emotionaler Gedenk-Spieltag

Die reinen Zahlen besagen, dass die Hertha nun zehn Spiele in Serie ungeschlagen ist, im Aufstiegsrennen um die direkte Rückkehr in die Bundesliga aber nicht nach oben rückt und auch auf Mitkonkurrent Düsseldorf unverändert fünf Punkte Rückstand hat. Fakt, ja. Aber nicht in erster Linie bedeutend. Die Trauer um den am Dienstag im Alter von 43 Jahren gestorbenen Bernstein überlagerte für die Berliner alles.