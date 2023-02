Wahlergebnis in Paris : Weltfußballer – Warum Lionel Messi nach Kür vor großen Aufgaben steht

Paris Lionel Messi ist der Beste seiner Zunft. Die Auszeichnung der Fifa als Weltfußballer hat schon den Hauch von einer Lebenswerk-Ehrung. Die kommenden Wochen dürften den Weg des Argentiniers weisen.

Vorneweg lief ein Bodyguard mit einem Köfferchen. Wohlverwahrt darin: Messis silberne Trophäe als „offiziell bester Spieler der Welt“. So hatte es Fifa-Präsident Gianni Infantino kurz zuvor auf der Bühne mit Stolz und Pathos in der Stimme formuliert.

Messi spricht von Fifa-Auszeichnung als Ehre

Messi sprach dann noch ein paar Worte vor den von seinen Begleitern ausgewählten Kameras und verschwand in die Pariser Nacht. Im Hintergrund schrien Fans seinen Namen und sangen jene argentinischen Hymnen, die vor gut zwei Monaten in Katar den Fußball-Rhythmus neu definiert hatten. „Eine Ehre“, sei die erneute Auszeichnung als Weltfußballer, die insgesamt siebte durch die Fifa, meinte Messi. Für gehaltvolle oder zukunftsweisende Aussagen bot die als The-Best-Gala titulierte Veranstaltung nicht den Rahmen.

Ronaldo taucht in der Liste nicht mehr auf

Langzeitrivale Cristiano Ronaldo ist schon im Fußball-Exil in Saudi-Arabien. Sein Name tauchte im Fifa-Zirkel nicht mehr auf. Wo geht die Reise für Messi hin im Sommer? Zurück nach Barcelona? In die USA? Oder bleibt er in Paris? Wo sind epochale Fußball-Taten noch möglich? Derlei Zukunftsfragen verhallten ohne Antwort in der Pariser Nacht.