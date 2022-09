Videobeweis : FIFA-Schirichef: „Immer Raum“ für Verbesserungen beim VAR

Zürich FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina hat den Videobeweis zum Jahrestag des erstmaligen Einsatzes der Technologie in einem Länderspiel als „eine der größten Veränderungen in der Geschichte des Fußballs“ gerühmt.

Der VAR war am 1. September 2016 beim Testspiel zwischen Italien und Frankreich (1:3) in Bari zum Einsatz gekommen. „Ich erinnere mich, dass ich mit dem neu gewählten FIFA-Präsidenten Gianni Infantino in einem Kastenwagen vor dem Stadion in Bari saß“, schrieb Collina. Alles sei „glatt“ gelaufen, knapp zwei Jahre später kam der Videobeweis auch bei der WM 2018 in Russland zum Einsatz.