Coronavirus-Krise : FIFA-Präsident zu Fan-Frage: „Müssen geduldig sein“

Zürich FIFA-Präsident Gianni Infantino rechnet in der Coronavirus-Krise offenbar nicht mit einer raschen Rückkehr von Fans in die Fußball-Stadien.

„Toleranz und Verständnis sind in diesen Zeiten sehr wichtig. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es einen Platz für die Fans geben muss. Fußball ohne Zuschauer ist nicht dasselbe, aber wir müssen geduldig sein bei der Frage, wann die Fans wieder in die Stadien zurückkehren können“, sagte der Schweizer in einer an alle 211 FIFA-Mitgliedsländer verschickten Videobotschaft.