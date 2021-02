Zunächst bis Ende April : FIFA modifiziert Abstellungsregularien

Zürich Wegen der weiterhin starken Corona-Beschränkungen hat der Fußball-Weltverband FIFA die Regularien für die Abstellungen für Länderspiele weiter modifiziert.

In Europa sind für Ende März die ersten Länderspiele in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar geplant. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 25. März in Duisburg auf Island. Drei Tage später spielt die DFB-Auswahl in Rumänien, ehe am 31. März wieder in Duisburg Nordmazedonien der Gegner ist.