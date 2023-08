2. Bundesliga Fellhauer fehlt Aufsteiger Elversberg für einige Zeit

Obwohl sein Team nach drei Spielen immer noch auf den ersten Sieg wartet, ist der 54-Jährige zuversichtlich. „Die Jungs nehmen die Herausforderung an und wissen, dass sie Topleistungen bringen müssen, um Punkte zu holen. Die Mannschaft ist fokussiert auf das, was kommt, und hat abgehakt, was war“, sagte Steffen.