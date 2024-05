2. Liga Feiern im Norden? Kiel und St. Pauli kurz vor dem Aufstieg

Was auch immer an diesem Wochenende im Holstein-Stadion und am Millerntor passiert: Niemand zweifelt nach 32 Spieltagen mehr daran, dass Kiel und St. Pauli den Aufstieg verdient hätten. Keine anderen Clubs standen in dieser Saison häufiger auf den ersten beiden Tabellenplätzen. Bei niemandem sonst zahlten sich mutige Personalentscheidungen und solides Kostenmanagement in den vergangenen Monaten so aus.