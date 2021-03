WM-Qualifikation : Fehlstarts für Les Bleus und Oranje - Portugal gewinnt

Paris Fußball-Weltmeister Frankreich enttäuscht seine Fans, die Niederlande legen in der Türkei einen kapitalen Fehlstart hin. Europameister Portugal feiert einen glücklichen Auftaktsieg in der WM-Qualifikation.

Weltmeister Frankreich hat den erhofften Heimsieg beim Start in die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 durch ein Eigentor verpasst.

Die Mannschaft von Auswahltrainer Didier Deschamps musste sich in Paris im Auftaktspiel der Gruppe D mit einem 1:1 (1:0) gegen die Ukraine begnügen. Torjäger Antoine Griezmann vom FC Barcelona brachte Les Bleus in der vom deutschen Schiedsrichter Tobias Stieler geleiteten Partie im leeren Stade de France in Führung (19. Minute); beim überraschenden Ausgleich fälschte Presnel Kimpembe einen Schuss ins eigene Tor ab (57.).