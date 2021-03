WM-Qualifikation : Fehlstart für Oranje: Yilmaz trifft dreimal für Türkei

Istanbul Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen Fehlstart hingelegt. Das Oranje-Team von Bondscoach Frank de Boer verlor zum Auftakt gegen die Türkei in Istanbul mit 2:4 (0:2).

Die Hoffnungen der Gäste selbst auf ein Remis erfüllten sich auch nach den Toren des ehemaligen Bremers Davy Klaassen (75.) und von Luuk de Jong (76.) nicht. Das Spiel in der Gruppe G war das erste in der europäischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar.

De Boer hatte auf Stürmer Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg für die ersten WM-Spiele verzichtet, was auch in den Niederlanden viele Diskussionen ausgelöst hatte. Weghorst hat in der Bundesliga schon 17 Tore für den VfL erzielt. Die Elftal hatte die EM 2016 und auch die WM 2018 verpasst; für die auf 2021 verschobene EM haben sich die Niederländer aber qualifiziert. Am Samstag spielen die Holländer in Amsterdam gegen Lettland und drei Tage später noch in Gibraltar.