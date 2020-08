Endlich : FCS kehrt noch dieses Jahr in den Ludwigspark zurück

FCS kehrt noch dieses Jahr in den Ludwigspark zurück

Das Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken wird bald wieder vom FCS genutzt. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt verkündete am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz die frohe Botschaft. Einen genauen Termin nannte er aber noch nicht.

Der 1. FC Saarbrücken kehrt bald wieder in den Ludwigspark zurück. Diese seit Tagen erwartete Botschaft verkündete am Freitagmittag Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) bei einer Pressekonferenz im Stadion. „Heute ist der Tag der guten Nachrichten. Wir können sagen, dass der 1. FC Saarbrücken nicht mehr heimatlos ist. Der FCS kommt zurück in den Ludwigspark", sagte Conradt.