Fußball : FCK steht im Finale des Südwestpokals unter Druck

Kaiserslautern Im Finale des Südwestpokals hofft Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern auf ein versöhnliches Ende einer enttäuschenden Saison. Ein Sieg gegen Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms an diesem Samstag (16.15 Uhr/ARD) in Pirmasens würde die Pfälzer in die erste Runde des DFB-Pokals bringen.

„Worms hat nichts zu verlieren. Wir müssen die Sache mit Bedacht angehen“, sagt FCK-Trainer Sascha Hildmann.