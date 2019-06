Fußball : Afrika-Cup statt Urlaub mit der Freundin

Kairo FCK-Neuzugang Manfred Starke spielt mit Außenseiter Namibia beim Kontinentalturnier in Ägypten.

Auf dem Wochenend-Programm von Manfred Starke hätte eigentlich Sightseeing gestanden. Die weltberühmte Sagrada Familia, die Shoppingmeile La Rambla, vielleicht auch der ein oder andere Bade-Ausflug zum Stadtstrand. Doch den geplanten Barcelona-Urlaub mit seiner Freundin musste der 28-Jährige kurzfristig absagen. Stattdessen startet er an diesem Sonntag mit seinem Heimatland Namibia in den Afrika-Cup.

Von seiner Nominierung für die Kontinentalmeisterschaft hat Starke dabei überhaupt erst aus der Presse erfahren. „Mein Vater wurde zwar schon in Namibia darauf angesprochen, doch mit mir gab es keinen Kontakt“, sagte der gerade von Carl-Zeiss Jena zum 1. FC Kaiserslautern gewechselte Profi: „Ich musste spontan umplanen. Aber dafür nehme ich es gerne in Kauf, den Urlaub nicht antreten zu können.“

Statt gemütlichem Stadtbummel in Kataloniens Metropole stand für Starke also plötzlich ein Trainingslager in Dubai auf dem Plan – und damit Schwitzen bei 43 Grad im Schatten. „Daran musste sich mein Körper erst einmal gewöhnen. Ich trinke gefühlt zehn Liter am Tag“, sagte er. Wert seien es die Strapazen aber allemal: „Ich bin stolz, wieder für mein Land spielen zu dürfen.“