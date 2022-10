Europa League : FC-Trainer Baumgart: Werde Rotation weiter verteidigen

Köln Nur drei Feldspieler beließ Steffen Baumgart gegenüber dem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund in der Conference League in der Startelf. Die 0:1-Niederlage sei darauf aber nicht zurückzuführen.

Hat sich Steffen Baumgart verzockt? Das war nach dem 0:1 des 1. FC Köln in der Conference League gegen Partizan Belgrad die meist gestellte Frage.

Der Trainer des FC reagierte keineswegs ungehalten darauf, aber inhaltlich verneinte er sie natürlich. „Dass wir verloren haben, lag nicht an der Rotation“, versicherte der Coach, der die Startelf gegenüber dem 3:2 in der Liga gegen Borussia Dortmund auf sieben Positionen verändert und nur drei Feldspieler im Team gelassen hatte. Und dann stellte er klar: „Diese Entscheidung der Rotation werde ich weiter treffen und sie weiter verteidigen und dazu stehen.“

Baumgart rotiert nach eigener Aussage schließlich nicht aus Lust aus Laune so viel. Und er tue es auch nicht aus taktischen Erwägungen. Für ihn gebe es schlicht und ergreifend keine andere Möglichkeit. Er habe schließlich die Aufgabe „aus nicht fertigen Spielern fertige Spieler zu machen. Und da ist es wichtig, dass sie alle zu Einsätzen kommen“.

Hätten Leistungsträger wie Jonas Hector, Ellyes Skhiri, Dejan Ljubicic oder Timo Hübers von Beginn an gespielt, obwohl ihre Daten schon klare Müdigkeit erkennen ließen, „dann wären sie am Sonntag noch müder“, sagte Keller. Da steht für den FC das Derby beim Erzrivalen Borussia Mönchengladbach an, das emotional vielleicht wichtigste Spiel des Jahres. „Und die Rangfolge ist ganz klar“, sagte Keller: „Erst die Bundesliga und dann die Conference League.“