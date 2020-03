Fußball : Nächste Niederlage und das Aus im FA-Cup

London Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die zweite Niederlage in Folge und die dritte in den letzten vier Spielen kassiert – und zudem die Hoffnungen auf ein Triple begraben müssen. Der unangefochtene Spitzenreiter der Premier League verlor am Dienstagabend im Achtelfinale des FA-Cups beim FC Chelsea mit 0:2 (0:1).

