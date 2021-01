Spektakuläres Torfestival : Acht Tore! FC Homburg und SSV Ulm liefern verrücktes Spiel ab

Spielszene FC 08 Homburg gegen SSV Ulm 1846. Im Bild Homburgs Jannik Sommer (20) und Ulms Lennart Stoll (18) . Foto: Andreas Schlichter

Homburg Es war ein ebenso torreiches wie verrücktes Spiel zwischen den Fußball-Regionalligisten FC Homburg und SSV Ulm am Samstag. Mit dem 4:4 konnten die Gäste am Ende sicherlich besser leben als die Saarpfälzer, die drei Mal in Führung gelegen hatten.

Von Ralph Tiné

Da beide Mannschaften den jeweiligen Gegner früh attackierten wurde es lange ein kämpferisches Spiel ohne Torraumszenen. So fiel das 1:0 in der 33. Minute fast aus dem Nichts. Patrick Dulleck, der gegen Balingen trotz bester Chancen leer ausgegangen war, versenkte die Kugel mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze humorlos. Danach kamen die Grün-Weißen mit schnellen Kontern immer wieder gefährlich vor das Ulmer Tor. Nachdem Dulleck in der 43. Minute ganz knapp an einer Hereingabe von Philipp Hoffmann vorbei gerutscht war, scheiterte Damjan Marceta in der Nachspielzeit der ersten Hälfte am Ulner Torwart Maximilian Reule. So ging es mit 1:0 in die Halbzeitpause.