Fußball-Regionalliga Südwest : FCH ist in Mainz auf Kunstrasen gefordert

Die Homburger Profis hoffen am Dienstagabend bei Aufsteiger TSV Schott Mainz auf den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Foto: Andreas Schlichter

Homburg Nach zwei Siegen zum Auftakt der Fußball-Regionalliga Südwest tritt der FC Homburg am heutigen Dienstag als Tabellenführer beim TSV Schott Mainz an. Anstoß ist um 19.30 Uhr in der Bezirkssportanlage Mombach in Mainz.

Matthias Mink kennt den Gegner aus eigener Erfahrung und warnt vor den Eigenheiten vor Ort. „Ich habe schon mit Steinbach bei Schott Mainz gespielt. Ich weiß, wie schwierig das auf deren Kunstrasen ist. Mainz hat eine gut strukturierte Mannschaft mit einer gewissen persönlichen Qualität“, sagt der Trainer des FCH, fügt aber auch hinzu: „Klar fahren wir trotzdem dahin, um dort zu gewinnen.“