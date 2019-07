Fußball : Marozsan kann endlich wieder lachen

Die Saarbrückerin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) wurde zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nürnberg Die Saarbrückerin ist zum dritten Mal in Serie Deutschlands Fußballerin des Jahres. Titel gehen auch an Marco Reus und Jürgen Klopp.

Als Regisseurin des Starensembles von Olympique Lyon gewann sie in der vergangenen Saison das Triple, erzielte 14 Tore in 27 Pflichtspielen. Mit dem Nationalteam indes lief es enttäuschend. Bei der WM in ihrer Wahlheimat Frankreich erlitt die Spielmacherin beim Auftakt gegen China (1:0) einen Zehenbruch. Bis zum Viertelfinale musste sie pausieren, das 1:2 gegen Schweden und das Olympia-Aus konnte sie als Edeljoker nicht abwenden.