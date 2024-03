Fußball-Europameisterschaft Fans bis Brauereien: Die Stimmung 100 Tage vor der EM

„Bier und Fußball gehören seit jeher zusammen“, sagte Hauptgeschäftsführers Holger Eichele vom Deutschen Brauer-Bund. Deswegen biete die EM für seine Branche „ein großes Potenzial“. Millionen Fans in den Stadien, bei Public Viewings, in Bars, Restaurants oder heimischen Wohnzimmern dürften auch diesmal für einen Mehrumsatz sorgen. 2006 sei vor und während der WM rund fünf Prozent mehr Bier verkauft worden als sonst in Sommerwochen. „Die Brauereien jedenfalls sind gut vorbereitet und freuen sich auf den Anpfiff“, sagte Eichele: „Aber ein Sommermärchen wird es nur werden, wenn das Wetter mitspielt und unsere Nationalmannschaft erfolgreich ist.“