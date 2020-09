Netzwerk-Finanzierung : Fanprojekt-Leiter sieht „tiefgreifende Verunsicherung“

Frankfurt/Main Michael Gabriel hat als Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) von den Fußball-Dachverbänden eine größere Anerkennung für den betriebenen Aufwand der organisierten Fans gefordert.

Der Diplom-Sportwissenschaftler spricht von einer bundesweiten „tiefgreifenden Verunsicherung meiner Kolleginnen und Kollegen in den Projekten und auch in den Fanszenen“, nachdem der DFB vergangenen Woche einen Reformprozess bei den Fanprojekten angestoßen hatte. Die Ergebnisse sollen bis Oktober 2021 vorliegen.

In 68 Fanprojekten an 61 Standorten wird seit vielen Jahren Sozialarbeit mit jugendlichen Fußballanhängern geleistet. Das Konzept wurde 2012 vom Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit (NASS) überarbeitet. Der Deutsche Fußball-Bund fördert Fanprojekte in der 3. Liga und darunter mit jährlich bis zu 150.000 Euro, die Deutsche Fußball Liga tut dies für die 1. und 2. Liga ebenfalls. Voraussetzung dafür ist, dass Kommunen und Länder den gleichen Beitrag leisten.