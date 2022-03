Zum Schutz des Fußballs : Fan-Organisation startet Bürgerinitiative

Frankfurt/Main Die Fan-Organisation Football Supporters Europe will mit einer Europäischen Bürgerinitiative den Fußball besser schützen.

„Sport ist ein gesellschaftliches Gut, das allen gehört - nicht nur den Reichen und einer Elite“, heißt es in einer Pressemitteilung der FSE. Ziel sei es, eine Million Unterschriften in der EU, davon mindestens 67.800 Unterschriften in Deutschland, zu sammeln. Die Aktion mit dem Namen „Win it on the pitch“ ist auch eine Reaktion auf die Debatte um eine Super League im Profifußball.