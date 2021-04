Streit um Super League : Fan-Experte: „Massive Spannungen in den nächsten Jahren“

Fan-Experte: „Massive Spannungen in den nächsten Jahren“

Frankfurt/Main Fan-Experte Michael Gabriel rechnet nach dem Streit um die Super League und der Reform der Champions League mit öffentlichen Reaktionen, sobald wieder Zuschauer im Fußball zugelassen sind.

„Es ist natürlich zu erwarten, dass wenn Fans wieder in die Stadien kommen können, der Protest sicht- und hörbar werden wird“, sagte der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Verhinderung der Super League werde von den Fans nur als ein Etappensieg gesehen, aus deren Sicht gehe die Reform der Königsklasse aber genauso in die falsche Richtung. „Das Momentum liegt im Moment bei den Fans. Wir sehen eine nochmal intensivierte Zusammenarbeit vieler Gruppen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Es wird spannend sein zu beobachten, ob es auch neue politische Allianzen geben wird“, erklärte Gabriel. Immerhin hätten sich Politiker wie Emmanuel Macron und Boris Johnson auf die Seite der Anhängerschaft geschlagen.