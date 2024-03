Bayer Leverkusen Extrem-Trip nach Baku: „Europa passt immer in den Kram“

Seine Heimspiele bestreitet Agdam wegen des Bergkarabach-Konflikts in der Grenzregion zwischen Aserbaidschan und Armenien bereits seit 1993 in der 350 Kilometer entfernten Hauptstadt Baku. Im Europacup spielen aserbaidschanische Clubs trotz der geografischen Lage in Asien, weil ihr Verband Mitglied in der UEFA ist.