Netzfundstück : Ex-Schalker Meyer distanziert sich von Video seines Vaters

Berlin Der frühere Schalker Fußball-Profi Max Meyer hat sich von einem Video distanziert, das seinen Vater bei einer Fahrt in einem Cabrio zeigen soll.

„Ich bin gerade auf ein Video meines Vaters aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit“, schrieb der 24-Jährige bei Instagram und Facebook.