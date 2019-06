Fußball : Ex-FCSler kostet sieben Millionen

Berlin U21-Nationalspieler Eduard Löwen wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Hertha BSC.

Löwen, der in Idar-Oberstein geboren ist, spielte von 2008 bis 2015 in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern und danach eine Saison für den 1. FC Saarbrücken. Vergangene Saison kam er in Nürnberg in 22 Liga-Spielen auf drei Tore sowie drei Vorlagen. Am Wochenende startet er mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in die EM in Italien und San Marino. Für die Berliner ist es nach dem belgischen Innenverteidiger Dedryck Boyata die zweite Neuverpflichtung für die neue Saison.