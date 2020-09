Fußball im TV : Ex-Nationalspieler Aogo dritter Experten-Neuzugang bei Sky

Unterföhring Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo wird nach seinem Karriereende das Experten-Team beim Pay-TV-Sender Sky ergänzen.

Zweitliga-Fachmann wird Torsten Mattuschka (39). Der langjährige Zweitliga-Spieler wird zudem als Co-Kommentator die Topspiele der 2. Bundesliga am Montag begleiten. Für die Premier-League-Übetragungen wurde der Journalist Raphael Honigstein gewonnen. Er wird im Wechsel mit den ehemaligen Bundesliga-Profis René Adler und Mladen Petric das „Match of the week“ kommentieren. Das Topspiel des Premier League überträgt Sky in der Regel am Sonntag ab 17.00 Uhr.