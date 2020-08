Nach 16 Jahren : Ex-Nationalspieler Aogo beendet seine Karriere

Stuttgart Der zwölfmalige deutsche Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo beendet seine aktive Karriere. Das gab der 33-Jährige am Sonntag bekannt.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, sagte der ehemalige Defensiv-Allrounder. Aber „die Zeit für einen Schnitt und dann auch einen nä̈chsten Schritt ist gekommen“. Er wolle „dem Fußball DANKE sagen für so viele Erlebnisse, so viele lehrreiche Momente, so viele Augenblicke und Freundschaften, die für immer bleiben werden. Meine Mannschaft in der Zukunft ist meine Familie, unser zweiter Neuzugang ist unterwegs“, schrieb Aogo, der mit seiner Frau Ina in Berlin lebt und mit ihr das zweite gemeinsame Kind erwartet: „Wir können unsere Vorfreude kaum beschreiben.“