Selbstkritik : Ex-Fußballer Subotic: „Zum Teil sinnlos gelebt“

Berlin Neven Subotic blickt mit großer Selbstkritik auf seine Zeit als Fußball-Profi zurück.

„Im Rückblick schäme ich mich, dass ich damals zum Teil so sinnlos gelebt habe“, sagte der 33-Jährige im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Der frühere serbische Nationalspieler wurde mit Borussia Dortmund zweimal deutscher Meister sowie einmal Pokalsieger, und er habe auch Spaß in seiner Karriere gehabt. Aber weder habe er nachhaltige Freundschaften gefunden noch sich menschlich weiterentwickelt oder etwas geleistet, auf das er stolz sei: „Am Ende meines Lebens geht es nicht nur darum, ob ich Spaß hatte.“

Eigene Stiftung

Subotic, der sein offizielles Karriereende demnächst verkünden will, engagiert sich seit seinem 22. Lebensjahr in seiner eigenen Stiftung. Durch die wurden bisher knapp 500 Brunnen gebaut, so erhalten rund 180.000 Menschen Zugang zu Wasser. Für dieses soziale Engagement habe er sich im Fußball teilweise rechtfertigen müssen. „Wenn ein Spieler bis in die Nacht vor seiner Playstation sitzt, dann gilt das noch immer als ziemlich normal. Wenn man sich aber mit anderen Dingen als Fußball beschäftigt, dann glauben manche, dass die Leistung darunter leidet“, sagte Subotic im Interview der „Allgemeinen Frankfurter Sonntagszeitung“.