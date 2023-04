Technischer Direktor Sebastian Pelzer Ex-FCS-Spieler sorgt bei Chicago Fire für Rekordtransfers

Nichts hält sich so beständig wie ein altes Klischee, auch wenn die Gegenwart längst nichts mehr damit zu tun hat. Etwa, dass die amerikanische Profi-Liga MLS ein chilliger Abschluss nach der langen, harten Fußballkarriere in einer der großen europäischen Ligen sein kann. Das war schon bei der Vorgängerin in den Siebzigern und Achtzigern eher falsch, die immer noch gern als „Operetten-Liga“ besungen wird, weil einige Stars wie Pelé, Gerd Müller oder Franz Beckenbauer bei ihren USA-Abenteuern schon im Spätsommer ihrer Karrieren waren. Der ehemalige FCS-Trainer Klaus Toppmöller, bis heute übrigens FCK-Rekordtorschütze, ging damals schon als Endzwanziger in die USA.