Deutscher Fußball-Bund Ex-DFB-Boss Keller: „Laden muss aufgeräumt werden“

„Es ist so viel unter den Teppich gekehrt worden in den vergangenen Jahren, es sind immer noch Verfahren anhängig. Ich würde erwarten, dass der DFB die Missstände in seiner internen Revision konsequenter angeht und nicht irgendwie hofft, dass alles unterm Teppich bleibt“, sagte Keller, der von 2019 bis 2021 den DFB anführte, der „Frankfurter Rundschau“. „Dieser Laden muss aufgeräumt werden. Das ist immer noch nicht ausreichend passiert“,