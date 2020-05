20 Jahre nach Energie-Aufstieg : Ex-Cottbus-Coach Geyer: „Viele Dinge sind krank“

Führte Energie Cottbus einst in die Bundesliha: Eduard Geyer. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Cottbus 20 Jahre nach dem sensationellen Aufstieg des FC Energie Cottbus in die Bundesliga ist dem damalige Trainer Eduard Geyer die Profi-Welt fremd geworden.

Am 26. Mai 2000 kam Energie mit einem 2:0 gegen den 1. FC Köln in die 1. Liga. „Im Nachhinein war es etwas Großartiges, was wir erreicht haben“, bemerkt Geyer. „Zumal unter den Bedingungen: Es gab eine Sekretärin, einen Co-Trainer, Manager Klaus Stabach, Präsident Dieter Krein und mich. Heute sind 17 Leute und mehr im Trainerstab. Es gibt Ernährungswissenschaftler, Psychologen, Experten aus anderen Sportarten. Und alle quatschen mit rein. Das ist überzogen.“