Fußball : Diego greift nach der großen Trophäe

Doha Der ehemalige Bundesliga-Profi führt seinen Verein Flamengo Rio de Janeiro ins Finale der Club-WM.

Wie schon im Endspiel der Copa Libertadores änderte sich für Flamengo auch diesmal alles, als Diego beim Stand von 1:1 in der 74. Minute das Spielfeld betrat. Während die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel fand, drehte sie nach der Einwechslung des ehemaligen Bremers und Wolfsburgers richtig auf. An beiden Toren der Brasilianer war Diego beteiligt. „Das ist ein historischer Moment für uns“, sagte er: „Wir haben dafür hart gearbeitet.“ Und Trainer Jesus schwärmte von Diego: „Er ist in unserem Team der entscheidende Spieler. Wenn er ins Spiel kommt, macht das den Unterschied aus.“