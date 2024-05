Fußball Europapokal: Heidenheim und Hoffenheim feiern Bayer-Sieg

Noch sind die Rechenspiele rund um die Europapokal-Teilnahmen der Bundesligisten zudem nicht vorbei: Gewinnt Borussia Dortmund am 1. Juni in London gegen Real Madrid die Champions League, startet der Tabellensechste Eintracht Frankfurt statt in der Europa League in der Champions League. Sechs deutsche Clubs in der Königsklasse wären ein Novum. Auf die weiteren Europapokalplätze hat das Champions-League-Finale keine Auswirkungen.