2. Liga „Etwas Luft zum Atmen“: Das Lachen ist zurück auf Schalke

Über den Berg ist Schalke natürlich noch lange nicht. Bereits am Dienstag droht im Pokal beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli wieder ein Rückschlag. Auch die nächste Liga-Aufgabe am kommenden Samstag beim 1. FC Nürnberg wird nicht einfach. Der früher „Club“-Profi Lino Tempelmann, Schütze des zweiten Schalkes Tores gegen Hannover (71.), mahnte daher: „Das ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. So müssen wir weitermachen.“