Fußball Etliche Großstädte ohne Public Viewing zur EM

In Hamburg startet am 14. Juni das Fanfest auf dem Heiligengeistfeld. Hier werden alle 51 Spiele live auf mehreren Bildschirmen gezeigt. Darüber hinaus öffnet an 15 Spieltagen das Gelände für das große Public Viewing, wo alle gemeinsam feiern können. Auf einem 100 Quadratmeter großen Screen werden hier alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die fünf Spiele im Volksparkstadion sowie alle Spiele der Finalrunde übertragen. An den vier Spielorten in NRW - Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln - gibt es spezielle Fanzonen und mindestens eine offizielle Public-Viewing-Area. Hier werden alle Spiele gezeigt, die in der jeweiligen Stadt stattfinden, sowie alle deutschen Spiele.